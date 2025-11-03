المركزية- برعاية وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري وحضوره، نظم المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين حفل توزيع جوائز Arab StarPack للطلاب اللبنانيين، وذلك ضمن فعاليات Lebanese Industry Expo 2026 في بيروت.

الاحتفال جمع أكثر من 200 مشارك من لبنان وعدد من الدول العربية، بحضور صناعيين وشركات ومنظمات متخصصة بالتغليف، إلى جانب الطلاب الفائزين الذين حملوا طموحات جيلٍ يسعى للنهوض بالصناعة اللبنانية والعربية.

في كلمتها، أكدت مؤسسة المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" ونائب رئيس منظمة التغليف العالمية WPO سهى عطاالله أن "هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل منصة لاكتشاف المواهب وبناء جيل من المبدعين القادرين على قيادة التغيير الصناعي في المنطقة".

وأضافت “بيروت بعدها مؤمنة، ونحنا كمان، إنو خلاص لبنان بيبدأ بالعلم والإبداع والإنتاج… هيدي قوّتنا، وهيدا سلاحنا الحقيقي، سلاح العلم والإنتاج.” كما شدّدت عطا الله على أن الشباب اللبناني، رغم كل التحديات، يثبت عامًا بعد عام أن الفكر المبتكر هو رأس المال الحقيقي للبنان.

من جهته، شدّد المهندس نبيل الجميل، رئيس "ليبان باك"، على أهمية دعم التعليم التطبيقي والبحث في الصناعات الإبداعية.

أما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم زعني فقال: هذه المسابقة تخلق جسراً حقيقياً بين الجامعات والصناعة، بحيث يتحوّل الإبداع الأكاديمي إلى مشاريع صناعية ملموسة يمكن تطبيقها في الأسواق. وأضاف، جمعية الصناعيين ترحّب دائماً بكل مبادرة تربط بين الأكاديميا والقطاع الصناعي، مثل هذه المسابقة التي تنظّمها ليبان باك وتخلق تواصلاً بين الإبداع الجامعي والتطبيق العملي في المصانع.

وفي كلمته الختامية، عبّر عيسى الخوري عن فخره بالشباب اللبناني الذين يرفعون اسم بلدهم عاليًا رغم كل التحديات: وقال: "أجدد التزام وزارة الصناعة بتعزيز التغليف المستدام الذي لا يحمي المنتجات فحسب، بل يحمي أيضًا البيئة. وأضاف أشجّع الصناعات اللبنانية على اعتماد المواد الصديقة للبيئة ومبادئ الاقتصاد الدائري تماشياً مع التوجّهات العالمية".

يُذكر أن مسابقة عرب ستار باك 2024 و2025 جمعت أكثر من 600 طالب من لبنان، مصر، تونس، المغرب، الأردن، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، اليمن، والعراق، ما يجعلها منصة عربية رائدة لتعزيز ثقافة الابتكار والتصميم المستدام في قطاع التغليف.