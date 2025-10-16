المركزية - جرت عملية تسليم وتسلم في دير مار يوسف للآباء اللعازريين"في الشمال مجدليا، بين المرشد الإقليمي لمحافظتي الشمال وعكار السابق الأب طوني فياض اللعازري رئيس دير مار يوسف للآباء اللعازريين في الشمال- مجدليا والمرشد الجديد الخوري جوزيف العنداري خادم رعية برسا- الكورة في أبرشية طرابلس المارونية، بعد التصويت له في الإجتماع الأخير للهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون في لبنان بإشراف وبركة المطران مارون العمار رئيس اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المشرف على المرشدية العامة من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

حضر الحفل من الهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون في لبنان المرشد العام الخوري جان موره خادم رعية أهدن- زغرتا، ورئيس لجنة العلاقات العامة المركزية الصحافي جوزاف أبراهيم محفوض، بمشاركة أعضاء إقليم محافظتي الشمال وعكار.

وألقى الخوري موره المرشد العام، كلمة شاكراً فيها الأب فياض على كافة النشاطات التي قام بها خلال توليه هذه الرسالة، منوهاً بدوره البناء في خدمة الإنسان بإسم الهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون"، وناقلاً إليه تحيات وتقدير صاحب السيادة المطران مارون العمار ومرحباً بالمرشد الجديد الخوري جوزاف عنداري بعد موافقة راعي الأبرشية المطران يوسف سويف، كما وضع الأب موره المجتمعين بأجواء التعيينات الأخيرة على صعيد الهيئة التنفيذية، أبرزها إنتخاب رئيس لجنة العلاقات العامة الصحافي جوزاف محفوض خلفاً للأب إيلي نصر المرسل اللبناني، ورئيس لجنة الإعلام الصحافية ليا عادل معماري خلفاً للصحافي جوزاف محفوض، ومرشد جديد لأقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان الأب نعمة الله السغبيني الراهب اللبناني الماروني.

كما وضعهم المرشد العام الخوري موره، بأجواء الخلوة الروحية السنوية التي تقام في المجمع البطريركي الماروني- ذوق مصبح، وبيوم السجين واليوبيل خلال قداس سيقام لاحقاً في الصرح البطريركي- بكركي يحتفل به صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.