شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام لصندوق للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على رأس وفد من الجمعية ضم نائب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور ماجد الحلو – رئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين ومدير العلاقات العامة محمد خليفة، في مؤتمر العمل العربي ( الدورة 51 ) الذي يعقد في القاهرة بين 19 و 26 نيسان 2025 ، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة وزراء العمل وممثلين عن أصحاب العمل والعمال في الدول العربية، اضافة الى المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة.

وكانت لكركي سلسلة من اللقاءات وعرض للسياسات الاجتماعية في المنطقة العربية ودور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير وتعزيز عمل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية .

والتقى مدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري، وفي مستهل اللقاء نوّه كركي بتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول " التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية " وبالبنود الفنية الواردة على جدول اعمال المؤتمر حول " السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحدّ من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي " و " العناقيد الاقتصادية مدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة " ، وتمنى له دوام التوفيق والسداد في قيادته الحكيمة للمنظمة. ثم قدم له عرضا لأعمال وأنشطة الجمعية المنفذة خلال العام 2024 وللمشاركات الفاعلة في المنتديات العربية والدولية ، كما أطلعه على خطة عمل الجمعية للعام 2025 حيث من المقرر تنفيذ النشاط الأول بالتعاون مع اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية حول " توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم " خلال الاسبوع الأول من شهر تموز 2025 . وعرض له للاصلاحات والتحسينات على مستوى التقديمات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان .

بدوره أثنى المدير العام للمنظمة على أنشطة الجمعية على المستوى العربي والآداء المميّز لكركي في قيادة الجمعية، وابدى استعداد المنظمة الدائم لدعم أعمال وأنشطة الجمعية .

وتم التوافق على تنفيذ النشاط المتشرك بين الجمعية والمنظمة خلال شهر تشرين الأول من العام 2025 حول " الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات والصدمات ". وتم عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم ومدى تأثيرها على المنطقة العربية.