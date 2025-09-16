المركزية- صدر عن المديرية العامة للشؤون العقارية البيان الآتي: "تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التوصل الاجتماعي أخباراً وشكاوى متعددة ومتكررة عن فساد وشبهات فساد ناتجة عن دفع رشاوى وابتزاز يتعرّض لها المواطنون في مختلف أمانات السجل العقاري التابعة للمديرية العامة للشؤون العقارية.

لذلك، تطلب المديرية العامة من جميع وسائل الإعلام التي تصلها هذه الشكاوى أو شكاوى مماثلة وخصوصاً من الكتاب المختصين تزويدها بالمعطيات التي لديهم، بالأسماء والأدلة والبراهين، من أسماء موظفين وأصحاب علاقة وأرقام عقارات ومناطق عقارية، كما وتطلب أيضاً من المواطنين كافة الذين يتعرضون لأي محاولة ابتزاز أو طلب رشاوى، التقدم مباشرة إلى مكتب مدير عام الشؤون العقارية جويس عقل لتقديم كل ما لديهم وذلك في مبنى المديرية الكائن في بيروت- جسر فؤاد شهاب- مبنى مكرزل – الطابق العاشر للإبلاغ وإثبات الوقائع والبراهين التي لديهم، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق جميع المرتكبين.

وإذ تهيب المديرية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وكل المعنيين التجاوب مع رغبتها، بإيداعها ما لديهم من معطيات وإثباتات، وطبعاً انطلاقاً من توخي الدقة في سوق كل الإرتكابات المشار إليها، فإنها تُعوّل على ضرورة التعاون بغية حسن سير المرفق العام وخدمة للمصلحة العامة".