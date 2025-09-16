المركزية- عقدت مجموعة من المحاربين القدامى في الأجهزة الأمنية اللبنانية لقاء تشاوريا في بلدة برج رحال، لتنسيق الخطوات المزمع القيام بها غدا الاربعاء، بدعوة من رابطة المحاربين القدامى.

بداية الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء المؤسسات العسكرية والمقاومة، ثم النشيد الوطني فكلمات شددت على "ضرورة المشاركة في تحركات يوم الاربعاء"، مؤكدة "وحدة المتقاعدين بجميع أطيافهم وتجمعاتهم وروابطهم لتشكيل قوة صلبة في مواجهة سلطة تمعن في سلب حقوق العسكرين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".

كما نوهت الكلمات بـ"الإنتخابات الأخيرة للرابطة ووصول ضابط لا يتراجع أو يتهاون في سبيل تحصيل حقوقنا وهو العميد شامل روكز وباقي أعضاء الرابطة، والمساعي التي تبذل من رابطة شكلية سابقاً لخدمة المتقاعدين الى رابطة فاعلة تنظم لأول مرة تحرك مطلبي على الأرض للمطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، وضرورة الإنتساب إلى هذه الرابطة".