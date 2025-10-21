المركزية- كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على "أكس": "دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة".

أضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل".

https://x.com/i/status/1980505792919806181

جوا، شهدت الأجواء اللبنانية اليوم تحليق مسيّرات إسرائيلية على مرتفعات مختلفة لليوم الثاني على التوالي.

وسجّل منذ الصباح تحليق كثيف للطيران المسيّر في اجواء بيروت وضواحيها.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة لمُسيّرة إسرائيلية تُحلّق فوق السراي الحكومي.

كما حلّق الطيران الحربي فوق مدينة الهرمل.

ميدانيا، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين يعملون في قطاف الزيتون في بليدا جنوبي لبنان.