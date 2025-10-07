عشية الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين، مفاوضات غير مباشرة بين وفدَي "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين لدى "حماس".

وفي السياق، قال مصدران مطّلعان على سير المفاوضات، لـ"فرانس برس"، إنّ "المباحثات إيجابية".

وأوضح أحد المصدَرين "المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية واستمرت أول جولة لأربع ساعات، وتمت مناقشة خارطة طريق المباحثات والآليات"، مشيراً إلى أنها "ستُستَأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

وقال المصدر إنّ النقاط التي تُبحث هي: "تبادل الأسرى ويشمل الآليات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون بينهم كبار وقادة الأسرى، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية".

إلى ذلك، قال مصدر مطلع آخر إنّ "حماس" "أكدت للوسطاء ضرورة وقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي ووقف القصف كليا وسحب القوات الإسرائيلية من داخل المدن للإسراع في الوصول للمجموعات الآسرة وتسليم الأسرى".

وأضاف أنّ "حماس" أبلغت الوسطاء مجددا أنها جاهزة للاتفاق الشامل "في حال كان الاحتلال مستعدّاً للاتفاق مع توافر ضمانات أميركية ودولية"، لكنّه أوضح أن المفاوضات "ستكون صعبة حول التفاصيل".

من جهتها، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إنّ النقاشات تركّز على "تهيئة الظروف الميدانية" لتبادل الرهائن والمعتقلين وفق خطة الرئيس الأميركي.

وكان مصدر فلسطيني مقرّب من مفاوضي "حماس" توقّع أنّ المحادثات قد تستمر أياماً، مرجّحاً أن تكون "صعبة ومعقّدة في ظل نوايا الاحتلال لاستمرار حرب الإبادة".

ومن المتوقّع أن يكون التوصّل إلى اتفاق حول تفاصيل المقترح مهمة شائكة وعسيرة.

والأسبوع الماضي، كشف ترامب عن خطة مؤلفة من 20 بنداً تنصّ خصوصاً على وقف إطلاق نار فوري وإطلاق "حماس" جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيّاً من غزة.

وردّاً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، ولا سيّما عمّا إذا كانت لديه شروط مسبقة تشمل موافقة "حماس" على نزع سلاحها، قال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض الإثنين "لديّ خطوط حمراء: إذا لم تتحقّق أمور معيّنة فلن نمضي في الأمر"، مضيفاً: "لكنّني أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أنّ حماس وافقت على أمور مهمّة للغاية".

وتابع قائلاً: "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق"، مؤكدا في الوقت نفسه "سنتوصّل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكّد من ذلك، نعم".

وشهدت الحرب سابقا هُدنتَيْن مكّنتا من الإفراج عن عشرات الرهائن مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حذّر من أنه إن فشلت المفاوضات فإنّ الجيش "سيعود للقتال" في غزة.