أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، بأنّ "اللواء رافي ميلو سيُعيّن قائدًا جديدًا للمنطقة الشمالية، خلفًا للواء أوري غوردين"، وهي الجبهة التي تتبع لها العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في سوريا ولبنان، ويتركز نشاطها العملياتي والاستخباراتي في الجليل والجولان.

وكان غوردين تولى منصبه قائدًا للمنطقة الشمالية في أيلول 2022.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه "سوف يتم تعيين قائد فرقة الجليل الحالي العميد شاي كليبر قائدًا للجبهة الداخلية خلفًا لرافي ميلو وسيرقى إلى رتبة لواء".

كما سوف يتم تعيين قائد الفيلق الشمالي الحالي اللواء دان جولدفوس قائدًا جديدًا لفيلق العمق، خلفًا للواء نمرود ألوني.