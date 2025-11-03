المركزية- يُعقد اللقاء التنسيقي الأول "نحو إعادة الإعمار" في العاشرة والنصف قبل ظهر غد في "مجمّع نبيه بري" في المصيلح.

ومن المتوقع أن يشارك فيه وزراء المال، الاشغال العامة والنقل، الزراعة، الصحة، والبيئة، نواب ممثلون عن كتلتي التنمية والتحرير النيابية وكتلة الوفاء للمقاومة، ممثلون عن بعثة البنك الدولي في لبنان، منسقية الامم المتحدة في لبنان، قيادة قوات اليونيفل، ممثل عن قيادة الجيش، منسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في لبنان، ممثلون عن المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة، مجلس الانماء والاعمار، مجلس الجنوب، محافظا الجنوب والنبطية، ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.