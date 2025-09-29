المركزية - حلّت جامعة الروح القدس – الكسليك في المرتبة الأولى بين الجامعات اللبنانية في مجال البحث العلمي، ضمن تصنيفSCImago Institutions Rankings 2025، الذي يُعدّ من أبرز المؤشرات العالميّة لقياس أداء المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويعكس هذا التقدير الدولي ثمرة التزام الجامعة العميق وجهود وحداتها الأكاديمية، في ظلّ استراتيجية بحثية واضحة ومحكمة تبنّتها الجامعة على مدى السنوات الماضية، واضعةً في أولوياتها تطوير البحث العلمي ودعمه بجودة وفعالية.

وفي هذا السياق، عبّر نائب رئيس الجامعة للأبحاث البروفسور وليد حليحل، باسم رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل والأسرتين الإداريّة والتعليميّة، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أنه ليس سوى محطة في مسارٍ طويل من التقدّم، ودعوة متجدّدة لتعزيز العمل المشترك.

وأكد حليحل أن النجاح في هذا المجال لا يُبنى إلا على التكامل والتعاون والمقاربات المرتكزة على الأخلاقيات والتميّز، مضيفاً: "بينما تحتفل الجامعة بهذا النجاح الجماعي، تؤكّد التزامها بمواصلة المسيرة البحثية بثبات، والعمل على ترسيخ موقعها كمرجع أكاديمي وبحثي رائد في لبنان وخارجه".