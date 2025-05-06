يبدأ الكرادلة اليوم الانتقال إلى شقق الفاتيكان حيث سيبقون طوال مدة المجمع المغلق عشية اجتماعهم لانتخاب حبر أعظم جديد خلفا للبابا فرنسيس، بحسب "روسيا اليوم".

وسيجتمع الكرادلة الناخبون أي الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما بدءا من الأربعاء في كنيسة سيستينا وسيواصلون عمليات التصويت سرا حتى يحصل أحدهم على أغلبية الثلثين فيصبح زعيما روحيا لنحو 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، وقد تستمر هذه الانتخابات لساعات أو لأيام أو حتى لأشهر.

ينزل الكرادلة الناخبون تقليديا في دار ضيافة سانتا مارتا في الفاتيكان التي تضم حمامات خاصة وخدمة غرف، لكن ليس فيها غرف كافية للجميع.

ومع مشاركة كرادلة من 70 بلدا عبر خمس قارات، يعد هذا المجمع الأكبر والأكثر تنوعا دوليا على الإطلاق.

لذلك، سينزل بعضهم في سانتا مارتا فيكيا، وهو مبنى قريب يستخدم عادة لاستقبال موظفي الفاتيكان.

ويقسم الكرادلة على السرية، ويخضعون لعقوبة الحرمان الكنسي إذا كشفوا ماذا يحدث في المجمع، ويمنعون من التواصل مع العالم الخارجي حتى يتم انتخاب البابا الجديد.