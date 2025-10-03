المركزية - زار قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي بلدية صور، حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس حسن دبوق ونائبه علوان شرف الدين وعدد من أعضاء المجلس البلدي. وخلال الزيارة قدّمت الكتيبة الايطالية هبة عبارة عن بطاريات و ألواح للطاقة الشمسية دعماً للبلدية.

بعدها، انتقل الجميع إلى الموقع الأثري في صور حيث أُقيم حفل اختتام الدورة الثانية لتعليم فن الموزاييك للنساء. وخلال الحفل أجرى كولوسي اتصالًا برئيس بلدية Aquileia الإيطالية التاريخية، التي تربطها علاقات قديمة بمدينة صور، وتم التطرّق إلى أهمية هذه الروابط التاريخية وإمكانية إعادة إحيائها وتطويرها.

والقى رئيس بلدية صور حسن دبوق كلمة مختصرة أعرب فيها عن شكره لقوات اليونيفيل على مبادرتها ودعمها الدائم، مؤكدًا "حرص بلدية صور على تعزيز التعاون الثقافي والإنمائي".

من جهته، شدّد العميد كولوسي في كلمته على "عمق العلاقة التي تجمع الشعبين اللبناني والإيطالي"، لافتًا إلى " الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين صور وبلدية Aquileia في إحياء الإرث التاريخي والثقافي المشترك".