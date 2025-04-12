كثّفت الكتيبة الإسبانية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" دورياتها المشتركة مع الجيش، في إطار التزامها المستمر بضمان سلامة المجتمعات المحلية.

ومنذ انتشار الجيش في المنطقة، ازداد التعاون بين "اليونيفيل" والجيش بشكل ملحوظ، مما عزز الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في المنطقة.

تشمل هذه الحملة المشتركة أنشطة أساسية مثل تطهير الطرق، وإزالة المخاطر المتفجرة - بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة – كما وتقوم باجراء دوريات لتكثيف التواجد، وإقامة نقاط تفتيش. تهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى ضمان سلامة السكان المدنيين واستعادة الاستقرار تدريجياً في جنوب لبنان.

لا تزال "اليونيفيل" ملتزمة التزاماً راسخاً بحماية المجتمعات المحلية. لا تقتصر هذه العمليات على تعزيز الأمن فحسب، بل توطد أيضاً الروابط بين قوة حفظ السلام والقوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى تعزيز التفاهم والدعم المتبادلين، اللذين يعتبران أمرين حيويين لتحسين نوعية الحياة وتحيقي الإنماء في المنطق.