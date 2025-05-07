يبرز الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، بشكل بارز في هذه الزاوية المضطربة من العالم.

ولد في بيرغامو، شمال إيطاليا، ولكن بعد 35 عامًا من الانغماس في شؤون رعيته بالقدس، يقول: "ليس لدي أي فكرة عما يتحدث عنه الناس في إيطاليا معظم الوقت". لا تزال والدته المسنة تربطه بأرض مولده.

وأحد مواضيع الحديث في أروقة الفاتيكان هو بيزابالا نفسه. على الرغم من أنه أصغر بعشر سنوات من المرشحين للفوز، إلا أن أول كاردينال في القدس برز كاحتمال مثير للاهتمام لخلافة البابا فرنسيس، ودفعته إلى دائرة الضوء الحرب نفسها في غزة التي أجبرته على مواجهة أسئلة صعبة حول الإيمان والإنسانية.

وقال ، في مقابلة أجريت معه قبل أقل من أسبوعين من وفاة البابا فرانسيس: "كل رجل مؤمن لديه أسئلة، بما في ذلك أنا... تشعر بإحباط شديد من الوضع، وتسأل الله: ’أين أنت؟‘ ’أين أنت؟‘ ثم أعود إلى نفسي وأدرك أن السؤال يجب أن يكون: ’أين الإنسان الآن؟ ماذا فعلنا بإنسانيتنا؟".

وأضاف: "لا يمكننا أن نعتبر الله مذنباً بما نفعله".

وصل بيتسابالا، الذي بلغ الستين من عمره الشهر الماضي، إلى القدس في سن الخامسة والعشرين، وكان كاهنًا في شهره الأول من الخدمة. نشأ في فقر مدقع لدرجة أن أحد الأسباب التي دفعته إلى اختيار الحياة الرهبانية هو أن عائلته ستتخلص من فم آخر لتطعمه.



لكن الأساس في إلهامه كان كاهن محلي يركب الدراجة، كان يجلب الفرح والحياة الروحية إلى عالم الصبي الناشئ.

إذا كان عامة الناس يعرفون أي شيء عن بيتسابالا قبل وفاة البابا فرانسيس، فكان ذلك عن لفتة يعتبرها "بديهية"، فبعد تسعة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة – وبعد أسبوعين من توليه منصب الكاردينال – عرض نفسه مقابل الأطفال الإسرائيليين الذين اختطفتهم "حماس" في 7 تشرين الاول/أكتوبر.

ورداً على سؤال في مكالمة مغلقة مع صحفيي الفاتيكان لمناقشة تعيينه التاريخي، قال بيزابالا ببساطة: "أنا مستعد للتبادل، لأي شيء، إذا كان ذلك سيؤدي إلى الحرية، وإعادة الأطفال إلى ديارهم... أنا على استعداد تام".

وذكر أن السؤال كان "غريباً"، لكنه كان جاداً في إجابته. وقال لشبكة "سي ان ان": "لم أتوقع هذه الردود. كانت ردود فعل رائعة في العالم، لكن ليس في فلسطين. لماذا الأطفال الإسرائيليون وليس الأطفال الفلسطينيون؟ كان جوابي... أنا مستعد لهم أيضاً. لا مشكلة".

ومع ذلك، فإن حقيقة أنه في خضم الفوضى خلال فترة الحرب، لم تكرر أي شخصية أخرى، سياسية أو دينية، محلية أو عالمية، اقتراحه التلقائي، هي مصدر دهشة له. وكذلك حقيقة أن لا أحد في موقع السلطة استجاب.

قال بيزابالا: "في هذه اللحظة، كان انطباعي هو أن مؤسسة القادة مشلولة إلى حد ما بسبب دورها. الدرس الذي أستخلصه هنا هو أن الإيمان والسلطة لا يتوافقان. إذا أردت أن تكون حراً كقائد ديني، عليك أن تكون مستقلاً عن أي نوع من السلطة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أي نوع آخر. ونحن لسنا في هذا الوضع الآن".

عند اندلاع الحرب، تنبأ بيتسابالا بحكمة أن "أول شيء يجب فعله هو محاولة الإفراج عن الرهائن، وإلا لن يكون هناك أي وسيلة لوقف (التصعيد)"، مضيفًا ملاحظة تحذيرية: "لا يمكنك التحدث إلى حماس. هذا صعب للغاية".

بعد 19 شهراً، مع اقتراب إسرائيل من توسيع حربها ووجود 59 رهينة لا تزال تحت سيطرة "حماس"، تبدو كلماته نبوية.

يتعامل بيزابالا مع تناقضاته بهدوء. هذا الراهب الفرنسيسكاني، الذي كرس حياته لمفهوم الكنيسة العالمية، يتحرك بسهولة بين الأغلبية اليهودية والمسلمة التي عاش بينها. وبصفته بطريرك اللاتين في القدس منذ عام 2020، يقود الكاثوليك الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن وقبرص.

بعد أن قضى معظم حياته البالغة في القدس، وحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة العبرية، يستطيع بيزابالا أن يشارك بثقة في نقاش لاهوتي على يوتيوب، باللغة العبرية بطلاقة، مع حاخام أرثوذكسي إسرائيلي، وكأنهما جاران عجوزان في مقهى.

والإيمان هو جوهر حياته. دفعه منصبه الجديد ككاردينال والحرب إلى دور غير مألوف له، وهو التحدث باسم الإسرائيليين والفلسطينيين، وخاصة سكان غزة، في الفاتيكان.

أجبرت الحرب بيزابالا أيضًا على الرد على القلق الوجودي المباشر بشأن مسألة الإنسانية المشتركة.

يقول بيزابالا بحزم يبدد الشكوك: "أحد المشاكل التي نواجهها الآن هي أننا نميل إلى تجريد الآخر من إنسانيته. لا يجب أن تفعلوا ذلك. الآخر هو إنسان. أياً كان، فهو إنسان. لذا، عليكم أن تتمسكوا بهذا".

من السهل من الخارج أن نرى أن فترة بيزابالا في القدس كانت محكومة بالصراع. حتى قبل الحرب الحالية، قاد الكنيسة الكاثوليكية في القدس وما حولها خلال ما لا يقل عن ستة صراعات أخرى. لكنه يقول إن هذه الحرب كانت بلا شك الأصعب، حيث اختبرت رعيته وإيمانه.

وقال: "لقد فقدنا كل شيء. فقدنا الثقة، وفقدنا العلاقات. فقدت العديد من العائلات وظائفها. فقدوا كل شيء. فقدت جماعتي في غزة منازلها ومستقبلها".

زار بيزابالا غزة مرتين منذ بدء الحرب، مرة في أيار/مايو الماضي ومرة أخرى قبل عيد الميلاد بوقت قصير. واعترف بأن "التأثير العاطفي كان قويًا للغاية" مع "انطباع ثقيل للغاية عن الوضع".

كان إيمانه هو الذي حمله على المضي قدمًا. تم اختباره وتحدّيه، وأحيانًا حتى الشك فيه، لكنه أصبح أقوى في النهاية بسبب كل الأسئلة التي واجهها على طول الطريق. وهكذا يصف معظم حياته التي قضاها في قيادة الكنيسة.

وقال: "الإيمان هو الشيء الوحيد الذي يمكنك الإمساك به، يمكنك الحفاظ عليه في حياتك". وعندما يفشل كل شيء آخر، "الإيمان هو وسيلة لتتجاوز نفسك، لتتخطى حدودك. الإيمان هو أن تؤمن بشخص آخر".

خلال زياراته إلى غزة، اشترى طعامًا من الجالية المسلمة في القدس، وخزنه في شركة يهودية، وأحضره إلى المسيحيين في القطاع الساحلي المحاصر.

وقال: "أرى في هذا البحر من الظلام الكثير من الأضواء في كل مكان، وهذا ما يمنحني الأمل".

أكسبت بساطة بيزابالا وأصالته قلوب سكان القدس. يرى رعايا كنيسته، ومعظمهم من الفلسطينيين، فيه تأكيدًا على روابطهم القديمة بجذور الهوية المسيحية.