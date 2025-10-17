قال القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" محمد نزال لـ"رويترز" إن الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية.

وأضاف أنه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة وهي مواقف تعكس الصعوبات التي تواجه الخطط الأميركية للتأكد من نهاية الحرب. "لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح... موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بحماس فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح"، قال نزال.

وشدد القيادي بحماس على ضرورة الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية.