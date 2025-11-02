تتزايد الأوضاع توتراً على جبهة الشمال بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تتأهب فيه إسرائيل لاحتمال حدوث تصعيد عسكري مع الحزب. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تصعيد قد يحدث، خصوصًا مع قرب انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني، والتي يُتوقع أن تشهد ذروتها في غضون شهر من الآن.

بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، يُتوقع أن تصل الأوضاع إلى ذروتها في جبهة الشمال مع قرب انتهاء المهلة التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني. هذا التصعيد المرتقب يعكس التصعيد الأمني المتزايد في المنطقة، والذي قد يتسبب في وقوع مواجهات عسكرية جديدة، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة بين الطرفين.

من جهة أخرى، كشف المصدر الأمني الإسرائيلي عن تغيير في نهج الإدارة الأميركية تجاه الملف اللبناني. ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تسعى في السابق إلى دعم لبنان في حل قضايا أمنية معينة، بدأت الإدارة الأميركية في الضغط بشكل أكبر على الحكومة اللبنانية. يبدو أن واشنطن تدرك أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله لم تكن كافية حتى الآن، وأن الوقت قد حان لتكثيف الضغط على الدولة اللبنانية من أجل الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

ورأى مسؤول بالخارجية الاميركية في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" ان نزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطة إيران عبر وكلائها حاسم للإستقرار بلبنان، معتبرا ان حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة.

واضاف: "لبنان اتخذ قرارا شجاعا بنزع سلاح حـــزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار".