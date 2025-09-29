المركزية - استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة مجلس الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان. ضم الوفد رئيسته ماغي مخلوف، بسام لحود ممثل الجمعية لدى الحكومة، لارا سعد مراد أمينة السر، انطوان غانم ممثل العلاقات الخارجية، منى طوق المحاسب. عرض الوفد على النقيب القصيفي تحضيرات الاحتفال باليوبيل الفضي للاتحاد في لبنان، وبحث مجالات التعاون بينه وبين نقابة المحررين، مشددا على وجود قواسم مشتركة بينهما، وفي مقدمها الحرية كقيمة وحق انساني، وكرامة كل فرد بشري وحقوقه البديهية في الحياة الكريمة.

بدوره رحب النقيب جوزف القصيفي بمجلس الاتحاد، واشاد باعضائه وهم زميلات وزملاء مشهود لهم بالكفاءة والاخلاقية، مرحبا بالتعاون ومعربا عن استعداد النقابة لتلبية الدعوة إلى اليوبيل الفضي للاتحاد.

واضاف: إن المسيح كان الاعلامي الأول، وهو الذي وضع الخطوط العريضة لقيم المهنة عندما قال: "تعرفون الحق والحق يحرركم. "وايضا عندما دعا إلى وضع: "السراج على منارة وليس تحت مكيال ليضيء نوره للناس". فالصحافيون والاعلاميون سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين مدعوون إلى الانتصار الدائم للحق والحرية والى أن يكونوا النور الهادي اليهما.

وختم: "كم نحن في حاجة إلى إسقاط المباديء المسيحية السامية، وقيم الاديان والرسالات السماوية كافة، على سلوكيات الصحافيين والاعلاميين، ليكونوا فعلا جنود الحرية بها يتحصنون، والحقيقة إليها يلوذون. وهذا يدخل في صلب المهمات الملقاة على عاتق الاتحاد الكاثوليكي العالمي- لبنان".