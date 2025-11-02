تفقد رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، حافلة الركاب التي انقلبت على الأوتوستراد الساحلي في نطاق البلدة، واطلع القزي على تفاصيل الحادث .

وأعطى توجيهاته وتعليماته لعمال البلدية الذين أحضروا الأتربة والبودرة في مكان الحادث بعد تسرب المازوت والزيت من الحافلة، منعا للانزلاق ووقوع حوادث سير . وقامت عناصر البلدية بتنظيف الطريق بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني .

وأعرب القزي عن أسفه العميق لهذا الحادث صباحا ووقوع ضحايا وجرحى من المواطنين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الى الانتباه في القيادة واخذ الحيطة والحذر، خصوصا وان هناك مسؤوليات وأرواح في السيارات والمركبات والحافلات تتعرض للموت بفعل السرعة وعدم الانتباه.

ويذكر ان حافلة كبيرة لنقل الركاب انقلبت صباح اليوم على أوتوستراد جدرا باتجاه صيدا جرّاء تصادم مع سيارة أخرى ما ادى الى سقوط جريحَين.

وافادت غرفة التحكم المروري لاحقا عن اعادة فتح السير على اوتوستراد جدرا بعد ازالة الحادث والسير الى تحسن تدريجي.