أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب القبض على نمير الأسد "وعصابته الإرهابية، بالإضافة إلى المجرم قصي وجيه إبراهيم، قائد كتيبة الجبل سابقاً".

وأوضح خطاب في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه العمليات الأمنية تشكل "ضربة جديدة لمحاولات فلول النظام البائد زرع الفتنة بين أهلنا في الساحل، بدءًا بمنشورات التحريض والترهيب قبل شهرين، وصولاً إلى محاولات بثّ الرعب عبر السلاح لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

ولفت إلى أن يقظة كوادر وزارة الداخلية وحرفيتهم العالية في الرصد والمتابعة أفشلت هذا المخطط، مؤكداً مجدداً أن أمن الوطن خط أحمر.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تمكنت من القبض على قتلة الشاب موفق هارون، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.