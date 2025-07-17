رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه امام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي.

في التفاصيل، وإنفاذا لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، بتاريخ 15 / 7 / 2025، تبلّغ القاضي غسان عويدات في منزله في بلدة شحيم موعد الجلسة المحددة بتاريخ 21 / 7 / 2025 أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت وتسلّم نسخة عن مذكرة التبليغ، فرفض التوقيع عليها واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت الى مذكرة التبليغ.



وجاء في ردّ عويدات:

"حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة

عملا بأحكام المادة 354 أ.م.ج وأحكام القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو اجراء فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها...



فأنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم الباطل وتاريخ الجلسة من العدم.

أما أنتم يا حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذي ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، قرارت ساحبة وسالبة لصلاحياتتكم فإنني أطلب اليكم تصيحي المسار والادعاء عليّ أصولا ومقاضاتي والادعاء على باقي القضاة الذين أجبرتموهم على المثول أمام جهة غير صالحة وذلك عملا بأحكام المواد 344 أ.م.ج وما يليها حرصا على العطالة واحتراما للمركز الذي أنتم عليه مؤتمنون وصونا لدولة القانون التي تنشدون".

عن موقع الكتائب الالكتروني