عدل وأمن
القاضي الحجار يوضح ما يتداول حول "قضية تزوير عقارية من قبل عصابة": النزاع عائلي

اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ،بيانا جاء فيه: "خلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام حول تحقيق في قضية تزوير عقارية من قبل عصابة، يقتضي التوضيح ان النزاع هو عائلي يتناول صحة قرار حصر ارث وبيوعات عقارية من قبل بعض الورثة، وان هذا التحقيق لا يزال جاريا في النيابة العامة التمييزية باشراف القاضي الواضع يده على الملف، ولم يتم ختمه بانتظار اكتمال عناصره، وقد اتخذت الاجراءات القضائية كاملة في هذه المرحلة دون اي تدخلات . لذلك يطلب من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي معلومات تتناول التحقيقات القضائية".

