توفي البابا فرنسيس الاثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان الاثنين.

وكان البابا فرنسيس توفي في شقته في مقر القديسة مارتا في الفاتيكان حيث كان يقيم منذ انتخابه في 2013على ما نقلت "فرانس برس " عن الجهاز الاعلامي في الكرسي الرسولي اليوم.

وجاء في الوثيقة التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي أن "الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب".

ونشر الكرسي الرسولي الوصية الروحية للبابا فرنسيس، المؤرخة في ٢٩ حزيران ٢٠٢٢، والتي تتضمّن رغبته في أن يُوارى الثرى في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما، إحدى أقدم الكنائس المكرّسة للعذراء مريم.

وفي نصّ الوصية الذي حمل عنوان “Miserando atque Eligendo” (برحمة اختاره)، كتب البابا:

“باسم الثالوث الأقدس، آمين. مع اقتراب أفول حياتي الأرضية، وبثقة راسخة بالحياة الأبدية، أرغب في التعبير فقط عن رغبتي الأخيرة المتعلقة بمكان دفني.”

وأوضح البابا أنه ومنذ بداياته في الكهنوت والأسقفية، لطالما أوكل نفسه إلى شفاعة العذراء مريم، وقال:

“لهذا السبب، أطلب أن تستقر رفاتي – بانتظار يوم القيامة – في بازيليك القديسة مريم الكبرى.”

وأضاف أنه اعتاد أن يتوقف للصلاة في هذا المقام المريمي القديم، عند بداية ونهاية كل رحلة رسولية، موكلاً نواياه إلى العذراء، و”شاكراً لها على عنايتها الرقيقة والأمومية”.

وأشار إلى أنه يطلب أن يُعدّ قبره في الممر الجانبي بين كنيسة بولين (التي تضم أيقونة خلاص شعب روما) وكنيسة سفورزا، وفق المخطط المرفق بالوصية.

كما شدد على أن القبر يجب أن يكون أرضيًا، بسيطًا، خاليًا من الزخرفة، ولا يحمل سوى اسم: “فرانسيسكوس”.

وأكد أن تكلفة الدفن ستُغطى من تبرع خاص سبق أن نُقل إلى إدارة البازيليك، بإشراف الكاردينال رولانداس ماكريكاس، المفوّض الخاص للكنيسة الليبيرية.

وفي ختام وصيته، كتب البابا: “ليكافئ الرب جميع الذين أحبوني واستمروا في الصلاة لأجلي. إن الألم الذي طبع نهاية حياتي، أقدمه للرب، من أجل السلام في العالم، والأخوّة بين الشعوب.”

ووقع وصيته بعبارة: “من مقر إقامته في سانتا مارتا – ٢٩ حزيران ٢٠٢٢، فرانسيس”.