Jun 20, 2025 8:54 AMClock
اقتصاد
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الـMEA تُلغي رحلاتها إلى العراق

أعلنت شركة طيران شرق الأوسط – خطوط الجوية اللبنانية، إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد واربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025 نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وفق الجدول التالي:

الى من  رقم الرحلة

بغداد     بيروت   ME320

بيروت   بغداد     ME321

بغداد     بيروت   ME322

بيروت   بغداد     ME323

اربيل    بيروت   ME324

بيروت   اربيل    ME325

 

وقالت الشركة في بيان: “لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

– الخط الارضي: 01-629999

– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

– الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني [email protected]  أو موقع الشركة www.mea.com.lb“.

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