أعلنت شركة طيران شرق الأوسط – خطوط الجوية اللبنانية، إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد واربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025 نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وفق الجدول التالي:

الى من رقم الرحلة

بغداد بيروت ME320

بيروت بغداد ME321

بغداد بيروت ME322

بيروت بغداد ME323

اربيل بيروت ME324

بيروت اربيل ME325

وقالت الشركة في بيان: “لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

– الخط الارضي: 01-629999

– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

– الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb“.