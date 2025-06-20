أعلنت شركة طيران شرق الأوسط – خطوط الجوية اللبنانية، إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد واربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025 نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وفق الجدول التالي:
الى من رقم الرحلة
بغداد بيروت ME320
بيروت بغداد ME321
بغداد بيروت ME322
بيروت بغداد ME323
اربيل بيروت ME324
بيروت اربيل ME325
وقالت الشركة في بيان: “لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
– الخط الارضي: 01-629999
– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
– الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb“.