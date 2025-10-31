المركزية- صدر عن وزارة العمل البيان الآتي: "استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناءً على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

وبناءً على طلب عدد من الهيئات المعنية بعضوية مجلس ادارة الضمان،

- أولاً: تمدد لمرة أخيرة ، مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 14\11\2025 ضمناً.

- ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوفِ الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.