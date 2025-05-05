المركزية- أصدر رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية وسام العريس بياناً اليوم رحّب فيه بقرار دولة الإمارات الشقيقة بالسماح للإماراتيين بالسفر الى لبنان إعتباراً من 7 أيار الجاري.

وأعرب عن سعادته بهذا القرار، واصفاً إياه بالمهم جداً كونه يشكل بوابة لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها على مختلف المستويات لا سيما الأخوية والإنسانية والثقافية والإقتصادية.

وأكد ان وجود الإماراتيين في لبنان هو مصدر فرح للبنانيين، مشيراً في الوقت نفسه الى الإنعكاسات الإيجابية الكبيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن كون ذلك سيشكل محطة لإعادة إطلاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.

وتوجه بالشكر إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولقيادة الإمارات على هذا القارار المبارك، منوهاً في الوقت نفسه، بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التي كان لها الأثر الإيجابي على اتخاذ هذا القرار.

وختم العريس آملاً أن يشكل قرار الإمارات فاتحة خير لعودة قريبة للأشقاء السعوديين الى لبنان.