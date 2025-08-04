استهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى مقتل عنصر بحزب الله بحسب "العربية".

ونعى حزب الله رسميا علي سليمان ابو عباس الذي قتل في بلدة الخيام.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة."

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت حبيل.

كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب.

الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس "إسرائيلية" في بلدة عيترون.

وافيد عصر اليوم بتحليق مسيّرة إسرائيليّة تحلّق فوق مدينة بعلبك.