دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة ‏لتطويق مناطق التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع. ‏

وأكد الرئيس العراقي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية ‏لدى العراق ستيفن فاجن، “حرص العراق على تطوير علاقاته مع الولايات ‏المتحدة، بما يعزز المصالح الوطنية ويحفظ سيادة البلاد”. ‏

‏ كما دعا إلى “أهمية استمرار التنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية”. ‏

من جانبه، أعرب فاجن عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع العراق ودعم ‏الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية ‏والتنموية، وتوطيد آفاق الشراكة في المرحلة المقبلة.‏