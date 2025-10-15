قُتل عضو مجلس محافظة بغداد ومرشح الانتخابات البرلمانية عن تحالف السيادة صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن عملية الاغتيال وقعت أثناء جولة ميدانية للمشهداني في الطارمية.

"تحالف سيادة"

يشار إلى أن هذا الاغتيال هو الأول في انتخابات البرلمان العراقي التي ستجرى في 11 من الشهر المقبل.

ويعتبر تحالف سيادة من الأحزاب السنية المهمة التي تخوض الانتخابات ويتزعم الحزب خميس الخنجر ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني.

ويخوض الانتخابات في عدد من المحافظات أبرزها، بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.