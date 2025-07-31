المركزية- صدر العدد الثالث والاربعون بعد المئة، آب 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

 الإفتتاحية بقلم اللواء حسن شقير: "الجيش... نبض الوطن الذي لا يخبو".

 موضوع الغلاف: لبنان واميركا: التاريخ المعقّد بين المسموح والمحظور.

 حواران عن ازمة المياه والشحّ مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي والمدير العام السابق فادي قمير، عن الاسباب والحلول.

 تحقيقات ومقابلات وتقارير حول ملفات التمديد لـ"اليونيفيل"، الحياد في لبنان، الانتخابات النيابية االمقبلة، اقتراع غير المقيمين، الحدود الجنوبية ولبنانية مزارع شبعا.

 تقارير اقليمية ودولية عن الحرب الايرانية – الاميركية، تطور الاوضاع في سوريا جنوبا وشرقا، ومآل المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.

 تحقيقات حول مجلس الانماء والاعمار، قانون الاعلام الجديد، قرض الاسكان والقرض الدولي.

 المبنى الجديد لدائرة امن عام بيروت: اوسع واحدث واقرب.

 الامن العام يواصل نشر التوعية السيبرانية على امتداد الوطن، وينظم دورة تدريبية للمتطوعين الجدد.

 زياد الرحباني الى مثواه الاخير: تمرّد الفن ومرآة الوطن.

 غابريال يمين يتحدث عن مسرحيته الجديدة: "شغلة فكر"

 الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

 يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

http://www.general-security.gov.lb