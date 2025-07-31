Jul 31, 2025 12:17 PMClock
عدل وأمن
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العدد 143 من مجلة "الامن العام"

المركزية- صدر العدد الثالث والاربعون بعد المئة، آب 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

    الإفتتاحية بقلم اللواء حسن شقير: "الجيش... نبض الوطن الذي لا يخبو".
    موضوع الغلاف: لبنان واميركا: التاريخ المعقّد بين المسموح والمحظور.
    حواران عن ازمة المياه والشحّ مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي والمدير العام السابق فادي قمير، عن الاسباب والحلول.
    تحقيقات ومقابلات وتقارير حول ملفات التمديد لـ"اليونيفيل"، الحياد في لبنان، الانتخابات النيابية االمقبلة، اقتراع غير المقيمين، الحدود الجنوبية ولبنانية مزارع شبعا.
    تقارير اقليمية ودولية عن الحرب الايرانية – الاميركية، تطور الاوضاع في سوريا جنوبا وشرقا، ومآل المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.
    تحقيقات حول مجلس الانماء والاعمار، قانون الاعلام الجديد، قرض الاسكان والقرض الدولي.
    المبنى الجديد لدائرة امن عام بيروت: اوسع واحدث واقرب.
    الامن العام يواصل نشر التوعية السيبرانية على امتداد الوطن، وينظم دورة تدريبية للمتطوعين الجدد. 
    زياد الرحباني الى مثواه الاخير: تمرّد الفن ومرآة الوطن.
    غابريال يمين يتحدث عن مسرحيته الجديدة: "شغلة فكر"    
    الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
    يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
http://www.general-security.gov.lb

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