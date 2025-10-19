عُثر صباح اليوم على جثتين تعودان لشابين من الجنسية السورية في وادي قنوبين في قضاء بشري.

وتبيّن أن الجثتين تعودان لكل من "ن. أ." (مواليد 1981) و"ر. م." (مواليد 1993)، واللذين كانا مفقودين منذ نحو خمسة أيام.

وقد اتضح أن الشابين تعرّضا لحادث سير، بعدما انزلقت السيارة التي كانا يستقلّانها من نوع "جيب" وسقطت في الوادي، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، دون أن يُكتشف مكان الحادث حتى صباح اليوم.

وقد حضرت إلى الموقع الأجهزة الأمنية، وباشرت التحقيقات لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث، كما تم نقل الجثتين إلى إحدى المستشفيات في المنطقة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.