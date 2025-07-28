أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “جيش الدفاع هاجم في وقت سابق اليوم الإثنين في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر وحدة المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة بنت جبيل”.

وأضاف أدرعي عبر “أكس”: “سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

وكانت مسيرة اسرائيلية استهدفت عصر اليوم، دراجة نارية في منطقة البركة في مدينة بنت جبيل.

ولاحقا، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح".

والى ذلك، سجّل بعد ظهر اليوم تحليق للطيران المسير فوق منطقة الجديدة - الفنار على مستوى منخفض كما فوق الضاحية الجنوبية.