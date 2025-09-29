يشهد لبنان اليوم استقرار بالأحوال الجوية قبل أن يتقلب الطقس يوم غد الثلاثاء ويستمر لغاية الخميس مع احتمال خفيف لتساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية، فيما الجوّ غائم جزئياً الى غائم. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس متقلب بين الصحو واحتمال ضئيل لتساقط بعض الأمطار المحلية صباحاً، فيما الجوّ غائم جزئياً الى غائم. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط خصوصا في الشمال وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

