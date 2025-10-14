توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع اجواء خريفية ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وتبقى من دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:

صاف الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تبقى الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بحيث تبقى دون معدلاتها.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.

-حال البحر: هادئ الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 18,07