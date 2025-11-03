المركزية- أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن “القدرة الإنتاجية لكهرباء لبنان تغطي ثلث الطلب فقط"، وقال “نعمل على مشروع غازي لتغطية نقص الكهرباء”.

وكشف لـ”الشرق” أن “الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في الشتاء”، لافتاً إلى أن “الدين المتراكم لصالح العراق يبلغ نحو 1.2 مليون دولار”.

وتابع: وقّعنا مع مصر مذكرة تفاهم لتزويدنا بالكهرباء، وننسّق مع القاهرة لتزويدنا بالغاز عبر الخط العربيّ. كذلك سأعقد اجتماعا في 10 تشرين الثاني الجاري مع نظرائي في سوريا والأردن، وندرس مشاريع ربط كهربائيّ مع سوريا ومصر والأردن. كما أنّ قبرص قدمت لنا عرضاً لمشروع ربط كهربائيّ وسندرس تفاصيله.

وختم: لا نعِد بموعد محدّد لإنهاء أزمة الكهرباء، لكننا نعِد ببذل جهدنا لمعالجتها.