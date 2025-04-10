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Apr 10, 2025 4:53 PMClock
اقتصاد
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الصدي يلتقي وزيرة المانية وسفيري البرازيل والنمسا

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع رئيسة قسم "الشرق الأوسط 2" في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية (BMZ) الالمانية أنيت شماس برفقة سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وعلى رأس وفد إلماني. تناول البحث قضايا الطاقة والمياه وسبل الاستفادة اللبنانية من الخبرات والقدرات الالمانية.
كما التقى السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا ثم سفيرة النمسا فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ وجرى بحث سبل تعزيز العلاقة بين بلديهما ولبنان.

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