اقتصاد
الصدي يلتقي السفير الألماني ووفدين من GIZ وFAO

المركزية- استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي ممثلة منظمة الأغذية والزراعة FAO في لبنان نورا أورابح حداد برفقة المنسقة التقنية للري والمياه مايا مهنا، وجرى عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة في لبنان وللمشاريع المشتركة مع الوزارة. 

كما التقى الصّدي السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان يوتا سيمون، المديرة العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إنغريد غابرييلا هوفن، على رأس وفد من الوكالة ضم مدير GIZ في لبنان ماتياس فاغنر وآخرين.

وتركّز البحث على قطاع المياه في لبنان والدور الذي تلعبه الوكالة بالتعاون مع الوزارة.

