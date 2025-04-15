ترأس وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماعاً ضمّ رؤساء مجلس ادارة ومديرين عامين لمؤسسات المياه في لبنان و رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفريق عمل مشروع الإصلاحات في قطاع المياه الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

خصص الاجتماع للبحث في سبل مواجهة تداعيات شح المياه وقلة المتساقطات هذا العام وضمان استمرارية الخدمة العامة وعدالة التوزيع. كما جرى البحثةفي سبل ترشيد الطلب في ظل التحديات المناخية والاقتصادية القائمة.

كما استقبل الصدي وفداً من البنك الدولي ضم مدير قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام بيدس، المسؤول عن قطاع الطاقة في لبنان ألكسيس مادلين وكبير الخبراء في الطاقة محمد زكريا قمح. تناول البحث قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ وسبل تطبيقه وكيفية النهوض بالقطاع.