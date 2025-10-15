المركزية- زار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي عمّان حيث التقى نظيره الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وتركّز البحث على استجرار الطاقة وواقع خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، والى جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة، لافتاً إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.