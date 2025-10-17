أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلّمت حتى الآن 120 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض في القطاع، مشيرة إلى أن الفحوصات أظهرت تعرّض الضحايا لسرقة أعضاء وتعذيب.

وأوضحت الوزارة أن ذوي الضحايا تمكّنوا حتى الآن من التعرّف على 6 جثث فقط من أصل 120، مضيفة أنها منحت الأهالي مهلة عشرة أيام لاستكمال التعرف قبل عملية الدفن.

ونقلت قناة “التلفزيون العربي” عن وزارة الصحة قولها إنها “فُجعت بحالة الجثامين التي أُخرجت من تحت الركام، إذ بدت عليها آثار تعذيب شديد، فيما وُجد بعض الضحايا مقيّدي الأيدي”، مشيرة إلى أن “عمليات التشريح كشفت عن إعدامات من مسافة قريبة، في حين تُرك آخرون ينزفون حتى الموت”.

وأكدت الوزارة أن “الجيش الإسرائيلي استولى على أعضاء من أجساد الضحايا، منها القرنية والكلية والكبد”، داعية إلى تشكيل لجنة أممية مستقلة للتحقيق في ملابسات ما وصفته بـ”التنكيل بالضحايا وجثامينهم”.

وأضافت أن “كلاب القوات الإسرائيلية نهشت أجساد عدد من الضحايا الذين انتُشلوا من بين الأنقاض”.