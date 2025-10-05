تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق، مؤكدا أن هذه الانتخابات تمثل "خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الصراع.

وقال الشرع في كلمة مقتضبة خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: "تمكنا خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات".

وأضاف الرئيس السوري أن "مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها"، مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية "تأتي في سياق عملية سياسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وملء الفراغ الدستوري في البلاد".

وأكد الشرع أن القوانين السورية "بحاجة إلى تعديلات لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة"، لافتا إلى أن "هناك مجموعة من القوانين المعلقة التي يتعين التصويت عليها والمضي قدما في تنفيذها لضمان استمرار عملية بناء الدولة".

نتئج أولية

بالتزامن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة "النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظاتبدأت تظهر بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم"، وفق ما نقلت وكالة سانا.

كما أوضح أنه "سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي".

وانطلقت الأحد عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

واتخذ الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

آلية الانتخاب

وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.

وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.

ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14 بالمئة منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

وبين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة 7 عقود.

اعتماد الانتخاب غير المباشر

ويبرر الشرع اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله: "نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة".

وأضاف: "هذه خطوة موقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين"، وهو غير ممكن حاليا بسبب "ضياع الوثائق"، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.

ويشارك في عملية الاختيار الأحد نحو 6 آلاف شخص موزعين على الهيئات الانتخابية.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن بعض المراكز بدأت بفرز الأصوات مباشرة، وستعلن النتائج رسميا في وقت لاحق.