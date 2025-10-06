المركزية- استقبل مجمع عكار للرعاية والتنمية (منشأة عبد الله الدرويش فخرو) التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الايتام الاسلامية، الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته هدى السنيورة، في زيارة تفقدية بتوصية من متبرع المنشأة بدر عبدالله الدرويش فخرو في مبادرة منه للاطلاع على اخر مستجدات المجمع وخدماته الانسانية التي يسديها لأهل المنطقة وتطلعات المجمع المستقبلية، وذلك بحضور مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار، رئيس المركز الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط، رئيس صندوق الزكاة في عكار اسامة الزعبي، ونقيب المحامين محمد المراد.

وكان في استقبالهم اعضاء مجلس عمدة دار الايتام الاسلامية، المدير العام بشار قوتلي، ومدير المجمع محمود الرفاعي.

و نقل الرئيس السنيورة رسالة خيرية حملها نيابة عن السيد بدر الدرويش فخرو مبدياً كل التعاون في سبيل تطوير منشآت المجمع واستدامة خدماته التي يقدمها للفئات الأكثر حاجة في المنطقة.