السنيورة تفقد مبنى "النارنج" وجمعية جامع البحر

تفقد الرئيس فؤاد السنيورة "مبنى النارنج" - المشروع المشترك بين "جمعية جامع البحر الخيرية" و"المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان" في منطقة الشرحبيل – بقسطا ، والذي يضم "مركزاً طبياً متطوراً ومركزاً متخصصاً لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات" .

ورافق السنيورة في الجولة رئيس جمعية جامع البحر حسن صفدية وعدد الشخصيات الصيداوية ، حيث اطلع السنيورة على تقدم سير العمل في المشروع الذي يقام على أرض عائدة للجمعية وينفذ بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وبمسعى من الرئيس السنيورة .

وزار السنيورة قبل الجولة مقر "جمعية جامع البحر " وكان في استقباله رئيسها صفدية بحضور عضو المجلس الإداري للجمعية السيد طارق مكاوي، حيث عقد لقاء جرى خلاله التداول بأوضاع الجمعية وبالمشروع المشترك مع " المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان ، والشأن الصيداوي .

أولم بعدها صفدية تكريما للسنيورة بحضور المهندس يوسف النقيب، ورمزي الجبيلي، سليم الزعتري، ومحمد وإبراهيم يوسف البساط ونجليهما زياد ونعمان،  الدكتور رفيق الشماع وحمزة حجازي .

