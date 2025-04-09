زار السفير الهولندي في لبنان فرانك موللن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، يرافقه السكرتير الأول للتعاون الدولي في السفارة جان – جاب ساز والمسؤولة عن القطاع الخاص والتنمية نسرين سمارة.

وأشار بيان للغرفة الى أن "الزيارة جاءت بدعوة من جمعية التجارة العادلة في لبنان التي تمثلت برئيسها السيد سمير عبد الملك والمدير التنفيذي السيد فيليب عضيمي ومدير القطاع الخاص السيد لوران غرزاني، ومدير المشاريع السيد الكسندر صالحة، حيث كان في استقبالهم رئيس غرفة زحلة والبقاع السيد منير التيني والمدير العام السيد يوسف جحا، وعقد اجتماع حضرته مديرة مركز التدريب السيدة ماريا رزق الله ومستشارة المركز المهندسة بوليت أبو منصف ورئيس دائرة الارشاد الزراعي المهندس فادي أبو فياض".

ولفت الى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع التنموية التي تهم منطقة البقاع وخاصة الزراعية والصناعية منها، وكيفية مساعدة القطاع الخاص من خلال غرفة زحلة والبقاع التي تضم المختبرات الحديثة ومركز التدريب النموذجي، وتلاها زيارة لتعاونية الفرزل التي تشرف على عملها جمعية التجارة العادلة في لبنان".

المحيدثة

ثم زار السفير الهولندي والوفد المرافق مع جمعية التجارة العادلة، تعاونية نجمة الصبح في بلدة المحيدثة - قضاء راشيا، للاطلاع على مشروع "توازن طبيعي" الذي ينفذ بالشراكة مع غرفة زحلة والبقاع، ومواكبته، حيث كان في استقبالهم رئيس التعاونية المهندس مروان شروف وأعضاء مجلس الادارة، اضافة الى عدد من اعضاء تجمع نحالي البقاع الغربي وراشيا والجمعية التعاونية الزراعية في المحيدثة، حيث جال الوفد على قسم الإنتاج والتوضيب، ونوه بجودة الإنتاج وتميز التعاونية على كافة المستويات.

وختمت الجولة بغداء تكريمي اقامته التعاونية للوفد.