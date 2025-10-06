المركزية- عرض وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في قطاع الاتصالات.

وأطلع الوزير الحاج السفير السعوديوخلال اللقاء، على انطلاقة الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد تعطّل دام 13 عامًا، موضحًا أن هذه الخطوة تشكّل محطة إصلاحية أساسية لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.

وأشاد بدعم المملكة للبنان وبدورها الريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحوّل الرقمي والبنى التحتية الحديثة.

من جهته، أكّد السفير السعودي حرص المملكة على مواكبة مسار النهوض في لبنان، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والتقنية، مشدّدًا على استعداد بلاده لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.