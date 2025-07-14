اعتبر السفير الأوكراني بلندن والقائد العام السابق للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أنه في ظل ظروف صراع استنزاف طويل الأمد ونقص التقنيات العسكرية اللازمة، لن تتمكن أوكرانيا من الصمود.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشر بقناته على موقع “يوتيوب”، حيث قيم القائد العام السابق تطور التقنيات في المجال العسكري، الذي أدى إلى أن الأسلحة الرخيصة والمنتجة بكميات كبيرة قادرة على مواجهة الأسلحة باهظة الثمن، الأمر الذي في رأيه يبدو أنه “يمنح أوكرانيا فرصة للصمود”، لكن عدم قدرة أوكرانيا على تزويد نفسها بمجموعة كاملة من القدرات الدفاعية بسبب نقص التقنيات المتقدمة يثير تساؤلات حول إمكانية توفير مقاومة طويلة الأمد في حرب استنزاف.