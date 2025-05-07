أقامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون حفل استقبال في مقر إقامتها تكريما للوفد اللبناني المشارك في قمة SelectUSA للعام 2025 للاستثمار المقرر عقدها في ولاية ماريلاند، في الفترة الممتدة من من 11 إلى 14 أيار الجاري".

وأشار بيان للسفارة، "ان قمة SelectUSA للاستثمار، تعتبر أكبر حدث سنوي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، من خلال جمع المستثمرين الدوليين مع ممثلي الولايات والهيئات المحلية الأميركية ومسؤولين رسميين لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الأميركي.

كما تقدم قمة SelectUSA، التي تنظمها وزارة التجارة الأميركية، معلومات وخدمات لمساعدة المستثمرين الأجانب على التعامل بسلاسة مع عملية الاستثمار في الولايات المتحدة.

يضمّ الوفد اللبناني مستثمرين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات التجارية والمهنية والطاقة والخدمات المالية والأغذية والمشروبات، والتصميم والبناء، والمعدات والآلات.

تقدمت السفيرة جونسون بالشكر الى أعضاء الوفد على مشاركتهم في قمة SelectUSA، مشيرة إلى أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة ولبنان".