دشنت قوات الدفاع الجوي السعودي، أول سرية من منظومة “ثاد” الأميركية للدفاع الجوي الصاروخي، بعد استكمال اختبارها وفحصها وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل المملكة، وذلك خلال حفلة أقيمت بمعهد قوات الدفاع الجوي في محافظة جدة، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى سلم خلال الحفلة، علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع “الثاد” الدفاعي، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الاستراتيجية للمملكة، حسبما ذكرت واس.