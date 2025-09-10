المركزية- بحثت وزيرة البيئة تمارا الزين مع سفيرة النروج في لبنان هيلده هارالدستاد، في سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه النروج لوزارة البيئة، بما يتماشى مع الأولويات التي وضعتها الوزارة على صعيد الإصلاحات والتدخلات القطاعية.

وفي إطار العمل على تطوير إدارة النفايات في عكار، التقت الزين في مكتبها، وفدًا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وممثلًا عن البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة المتعاقدة مع المكتب، شركة (SES – EPEM)، وذلك في سياق العمل المشترك لوضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في محافظة عكار.

وتم خلال الاجتماع عرض الخطة المقترحة ومناقشتها مع الزين التي أبدت بعض الملاحظات والمقترحات، مشددة على أهمية التشاور مع البلديات المعنية، على أن يتم عرض هذه الخطة أمام بلديات عكار في أقرب فرصة مناسبة.

كما قدمت الهيئة الاستشارية ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمعالجة النفايات، انطلقت من الفرز من المصدر، مرورًا بمراحل التدوير، وصولًا إلى الطمر، وذلك بهدف اختيار الطريقة الأنسب بيئيًا وصحيًا لمعالجة النفايات والتخلص منها بشكل سليم.