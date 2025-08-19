عقدت اليوم اجتماعات مكثفة في باريس ناقشت الأوضاع في سوريا والجنوب السوري، أبرزها كان اجتماع الرئيس الروحي للموحدين الدروز في إسرائيل مع المبعوث الأميركي توم باراك، وكان الشيخ طريف اجتمع أمس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الأوضاع في السويداء، حيث طالب الإدارة الأميركية بالعمل على النقاط التالية بشكل فوري:

1. تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام.

2. فتح ممر بري آمن وبضمانات أميركية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء.

3. رفع الحصار عن محافظة السويداء.

وذلك إلى جانب العمل على تحرير المختطفين وعودة السكان النازحين إلى القرى الدرزية في المقرن الغربي والمقرن الشمالي.

وقد عقد اللقاء ساعات قليلة قبل اللقاء الذي سيجمع بين السفير الأميركي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأكد السفير الأميركي لسماحة الشيخ طريف أهمية التوصل إلى اتفاق فوري يضمن كافة النقاط التي طرحت خلال الجلسة.

هذا، ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر بين سماحة الشيخ طريف والسفير براك بعد لقاء الأخير بالشيباني.