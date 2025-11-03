كرمت وزارة الزراعة القنصل الفخري لجمهورية فنلندا ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للكرمة والنبيذ منذ العام 2021 وصاحب شركة "كسارة" ظافر شاوي بحفل في "شاتو كسارة"، تقديرا لـ"مسيرته الطويلة في خدمة قطاع النبيذ اللبناني وجهوده في ترسيخ مكانة هذا القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورموز الهوية اللبنانية".

حضر الحفل ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الاب ميشال أبو طقة، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، النواب: سليم عون، ميشال ضاهر وجورج عقيص، ممثل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، الوزراء السابقون: سليم وردة، سليم جريصاتي، خليل الهراوي، نقولا نحاس وإيلي الماروني، المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال إفرام، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في النبطية القاضي منيف بركات، المطارنة: إبراهيم إبراهيم، جورج بقعوني وعصام درويش، وممثلون للمطارنة جوزف معوّض، أنطونيوس الصوري ويوستينوس بولس سفر، نائب رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ جو توما، رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، رئيس بلدية زحلة – المعلقة سليم غزالي، رئيس بلدية زحلة السابق اسعد زغيب وشخصيات سياسية وأمنية ونقابية واقتصادية ودينية واجتماعية.

وردة

بداية، أشاد الوزير السابق وردة في كلمة بعنوان "إرث من الرؤية والتأثير"، أشاد بمسيرة المكرم "الرؤيوي والباني الحقيقي الذي ربط بين الصناعة والابتكار والنزاهة، ونجح في أن يكون رمزا للتميز في الصناعة والمصرفية والقيادة الأخلاقية الملهمة".

التيني

وأشار التيني الى ان "تكريم ظافر شاوي هو احتفاء برجل كبير من لبنان قدّم الكثير للاقتصاد الوطني ولصناعة النبيذ اللبناني"، لافتا إلى "البعد الروحي للتكريم بحضور غبطة البطريرك العبسي"، مؤكدا أن "ما يجمع بين شاوي وزحلة هو ارتباط ثقافي وتراثي عميق، إذ أصبحت "كسارة" رمزا لصناعة النبيذ اللبنانية ومقصدا للسياحة الثقافية".

توما

بدوره، أكد نائب رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ أن "التكريم هو لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز"، مثمنا "حكمة ودبلوماسية شاوي وقيادته المتوازنة التي جمعت بين الرؤية المستقبلية والعمل الجماعي المثمر، وبين القطاعين العام والخاص، واصفا إياه بأنه "رجل جمع بين الاحتراف والمسؤولية والأخلاق، وسفير حقيقي للبنان أينما حل".

افرام

وتحدث افرام بالفرنسية، عن التعاون المثمر بين مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، مشيدا بالدراسات والبحوث التي ساهمت في تطوير هذا القطاع وتعزيز تنافسيته عالميا.

لحود

وشكر المدير العام للزراعة البطريرك العبسي على دعمه الدائم للقطاع الزراعي، منوها بالدور "القيادي لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني الذي أعاد الثقة إلى هذا القطاع".

كما تحدث عن العلاقة الوثيقة التي جمعته بظافر شاوي، واصفا إياها بأنها "علاقة إنسانية ومهنية وكاثوليكية ووطنية"، عارضا لمحطات التعاون في مسيرة تطوير قطاع النبيذ من باريس إلى واشنطن وجنيف، مؤكدا أن شاوي "ظل متمسكا بلبنان رغم كل الصعوبات، صمد وفرح وعمل بإيمان وشغف".

هاني

أما وزير الزراعة فأكد اعتزازه بتكريم "رجل خدم الأرض بصمت، واحترم المهنة بعلم، وارتقى باسم لبنان بعمل ثابت ومتزن"، مؤكدا أن شاوي "يمثل نموذج الريادة الحقيقية التي تبدأ من احترام الأرض والإنسان". وقال: "إنه لشرف لوزارة الزراعة أن تكرم اليوم شخصية لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع النبيذ في لبنان، هذا القطاع الذي حمل اسم وطننا إلى العالم وأثبت أن لبنان قادر على المنافسة رغم التحديات".

وأشار إلى "الشراكة المميزة" بين وزارة الزراعة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، داعيا "جميع منتجي النبيذ في لبنان إلى الانضمام للمعهد باعتباره امتدادا طبيعيا لعمل المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ، التي أعلنت زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ".

وتطرق إلى "رؤية وزارة الزراعة القائمة على ثلاثة أبعاد مترابطة: الإنسان، الكوكب، والازدهار"، مؤكدا "السعي لتكرار تجربة النجاح في النبيذ في قطاعات أخرى مثل زيت الزيتون والعسل والقنّب الطبي والصناعي، إلى جانب برامج الزراعة التعاقدية وتشجير الطرقات بالأشجار المثمرة والاقتصادية".

شاوي

من جهته، أبدى المكرم تأثره بهذا التكريم، معتبرا أنه "محطة مفصلية" في حياته ومسيرته، شاكرا وزير الزراعة والمدير العام على مبادرتهما.

واستعاد محطات من حياته المهنية والعائلية، وقال: "سيبقى هذا اليوم محفورا في ذاكرتي، يوما من الامتنان والعرفان لكل من آمن بالعمل الجاد وبأن لبنان يستحق دائما الأفضل".

درعان

وخلال الحفل، تسلم المكرم درعا تكريمية من هاني ولحود، ودرعا من التيني باسم اتحاد الغرف لبنان.

حفل غداء

وختاما، أقام شاوي حفل غداء تكريميا على شرف وزارة الزراعة والعبسي والحضور.